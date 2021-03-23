РИАМО - 23 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок выплат пособий для детей из малообеспеченных семей от 3 до 7 лет, семьи получат возможность выбрать одно из двух региональных пособий на детей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В зависимости от уровня нуждаемости и иных жизненных обстоятельств они вправе продолжить получать нынешнее пособие в размере 7 725 рублей в месяц либо подать заявление на получение новой региональной денежной выплаты», - говорится в сообщении.

Данная мера поддержки малообеспеченных семей с маленькими детьми установлена по поручению президента России Владимира Путина.

Размер новой ежемесячной выплаты будет варьироваться в зависимости от материального положения семьи. Половина от прожиточного минимума ребенка составит 7 791 рубль, 75% – 11 687 рублей, 100% – 15 582 рубля.

Если в семье несколько детей, то пособие будут начислять на каждого ребенка. Начисления положены семьям с маленькими детьми, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума Москвы (18 029 рублей в месяц).

Чтобы получить эту меру поддержки, родители должны работать, учиться или получать пенсию по инвалидности. Подать заявление на выплату можно в центрах госуслуг «Мои документы» с 24 марта 2021 года.

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