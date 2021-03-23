РИАМО - 23 мар. В минувшем году учреждения культуры Москвы провели свыше 40 тыс. онлайн-мероприятий и порядка 500 тыс. уроков в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Работа учреждений и организаций культуры в городе проходила под сильным влиянием Covid-ограничений. При этом городские учреждения и парки культуры посетили свыше 110 млн человек.

«Зрителями онлайн-трансляций ночных тематических акций («Ночь в музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь в театре», «Библионочь») стали более 2,7 млн человек», - сообщили в пресс-службе.

Сфера культуры входит в число отраслей, которые больше всех пострадали в ходе пандемии. Власти столицы выделили учреждениям культуры 6,2 млрд руб. поддержки. Эти средства позволили полностью сохранить коллективы и уровень зарплаты работников культуры.

За минувший год в столице состоялось 15,1 тыс. спектаклей, концертов и цирковых выступлений; 972 выставки; 18 фестивалей. Кинотеатры посетили 11,5 млн. человек, парки культуры — 77 млн. человек.

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23 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.