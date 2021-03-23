РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В Домодедове при помощи некоммерческих партнерств провели канализацию к более чем 800 домов, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В Домодедове разработали вариант, при котором строительством канализационных сетей для подключения домов к централизованной системе занимаются некоммерческие партнерства. Жители округа объединяются улицами или всем населенным пунктом для канализования своих домов.

«При этом за счет бюджета городского округа компенсируется 50% расходов. По этой программе уже канализовали более 800 домов», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.