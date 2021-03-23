РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн поздравил с 90-летним юбилеем жительницу округа, труженицу тыла Анну Огурцову, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он вручил имениннице поздравительные адреса от президента РФ, губернатора Московской области и главы городского округа.

«От имени главы Котельников Сергея Жигалкина и себя лично от всей души поздравляю вас с юбилеем. Анна Николаевна, вы принадлежите к легендарному поколению победителей, которому довелось преодолеть тяжелые испытания. Ваша жизнь и ваш труд - достойный пример для молодого поколения. Низкий поклон!» - сказал Чуприн.

Огурцова - труженик тыла. В годы войны Анна Николаевна, будучи 10-летним ребенком, помогала колхозу, а также принимала участие в оборонительных работах и копала окопы. В Котельники переехала в 18 лет. Год проработала на стройке, а после чего вместе с мужем-фронтовиком, награжденным орденом «За боевые заслуги», стала трудиться на Люберецком ковровом комбинате, где в итоге проработала 25 лет до самой пенсии.

За отличные результаты была награждена медалью «За трудовое отличие», знаками «Ударник коммунистического труда» и «Победитель социалистического соревнования».