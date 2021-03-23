РИАМО - 23 мар. Флагманский центр госуслуг «Мои документы» Северного округа Москвы откроют в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Во флагманском центре будет работать 61 окно приема для предоставления госуслуг. Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на 7-м этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 машино-мест», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в центре откроют медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований, турбюро, фотоателье, организуют зону общественного питания и отдыха.

Центр госуслуг в ТЦ «Метрополис» станет шестым по счету «флагманом» в городе. Аналогичные офисы открыты в ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Спектр», ТРЦ Columbus, ТРЦ «Щелковский» и ТЦ «Город».