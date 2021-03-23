РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Во вторник первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева ответит на вопросы жителей по вакцинации от Covid-19 во время онлайн-встречи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Во вторник в 18:00 проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам организации вакцинации от Covid-19 в городском округе Люберцы», - сказала Назарьева.

Свои вопросы можно направить заранее по электронной почте: sp84955599732@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495)559-97-32.

В zoom-конференцию можно зайти по ссылке. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234. Также можно найти ссылку на официальном сайте: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.

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23 МАРТА

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