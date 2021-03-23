РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. По итогам аукциона заключен контракт с ООО «Региональная строительная производственная компания» на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марфино городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект будет построен на Зеленой улице в рамках реализации госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

«Завершить все работы и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В новом спортивном центре разместятся залы для игровых видов спорта, занятий хореографией, единоборствами, раздевалки, душевые, тренерские, медицинские кабинеты. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство.

Такие закупки еще называют закупками на строительство «под ключ». По их результатам подрядчики смогут оперативно готовить проектную документацию и сразу строить социально значимые объекты, что позволит сократить общий срок строительства более чем на три месяца.

В 2021 году закупки «под ключ» будут размещены еще в семи городских округах: Одинцовском, Ленинском, Волоколамском, Королеве, Ступине, Красногорске и Солнечногорске.​