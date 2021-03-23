РИАМО - 23 мар. Спектакль «Оffис» Московского драматического Театра имени А. С. Пушкина пройдет 27 марта на самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360 в башне «Федерация» в международном деловом центре «Москва-Сити», сообщили РИАМО в пресс-службе PANORAMA360.

Постановка приурочена ко Всемирному дню театра.

«Спектакль станет самой высокой театральной постановкой в мире. Необычная локация добавит остроты ощущений участникам и зрителям театрального действа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 28 марта для гостей площадки подготовили мастер-класс по актерскому мастерству от Театра им. Пушкина, театральную фотовыставку и неограниченную дегустацию шоколада и мороженого с театральными вкусами.

«Офисные люди» — какие они? Воинственные обитатели джунглей, борющиеся за выживание, пленники системы или честолюбивые карьеристы? На этот вопрос предстоит искать ответы зрителям.

«Наших зрителей ждет необычное празднование Дня театра. Мы решились на эксперимент — впервые перенесли спектакль в сердце офисной жизни Москвы и пошли на рекорд. Приглашаем зрителей присоединиться к нам в покорении высот!» — сказал худрук Театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

В спектакле принимают участие Анастасия Панина, Анастасия Лебедева, Алексей Рахманов, Владимир Моташнев и Федор Левин. Билеты можно приобрести по ссылке.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, который отмечается во всем мире ежегодно 27 марта.

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