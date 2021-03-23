РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В Королеве арестовали мужчину, который похитил мобильный телефон и с помощью него снял деньги с банковской карты, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Житель Королева обратился в дежурную часть УМВД с заявлением о том, что в электропоезде из Москвы неизвестный похитил его мобильный телефон, с помощью которого снял с банковской карты денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее судимого 35-летнего жителя Владимирской области.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело, Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.