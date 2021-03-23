РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска предупредила горожан о возобновившихся случаях мошенничества с заменой электросчетчиков, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В управляющую организацию снова стали поступать сигналы от жителей многоквартирных домов, преимущественно северо-восточной части Климовска, о том, что по квартирам ходят люди в униформе, проверяют электросчетчики и предлагают их замену.

Специалисты пояснили, что обязанность замены индивидуальных приборов учета электроэнергии возлагается не на собственника жилья, а на поставщика услуг. Поставщиком услуги электричества является «Мосэнергосбыт». И порекомендовали жителям не впускать в квартиру чужих людей, проверять их документы, так как это могут быть мошенники.