РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Полицейские Люберец раскрыли кражу 8 тыс рублей с банковского счета жительницы округа, по подозрению в преступлении задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции с заявлением обратилась 26-летняя местная жительница. Она сообщила, что около одного из домов на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский потеряла мобильный телефон. Позже неизвестные с помощью мобильного приложения с банковского счета заявительницы списали 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в отдел полиции 30-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанный находится под подпиской о невыезде.