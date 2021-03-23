РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи задержали мужчину по подозрению в совершении кражи денег с банковской карты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился 55-летний местный житель с заявлением о том, что прохожий попросил его мобильный телефон под предлогом совершения звонка и, используя приложение банка, перевел на свою карту 25 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.