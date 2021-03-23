РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Уполномоченные сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 26 марта проведут в Подольске прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет проходить на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск на улице Кирова, 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала).

Время приема: с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.