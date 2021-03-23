РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Открытие экспозиции скульптур Павла Миллера «Лабиринт» состоится 25 марта в 16:00 в Мытищинской картинной галерее, сообщается на сайте администрации горокруга.

Посетителей ждет очень необычная выставка. Миллер работает в широком диапазоне – от реалистичной скульптуры до изящной абстракции.

«Художник использует объемы, деформируя их в своих пластических композициях, поражая многогранностью и универсальными возможностями искусства керамики. Миропонимание скульптора основывается на его многообразии, однако, такие понятия как добро, дружба и любовь, лежат в основе всех его произведений», - говорится в сообщении.

В день открытия - с 15:30 до 16:30 - всем посетителей бесплатный вход в галерею. Адрес галереи: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Телефон: 8 (498) 720-54-40.