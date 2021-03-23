РИАМО - 23 мар. Более 2 тыс. сотрудников торговли Московской области провакцинированы от коронавируса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день провакцинировано 2 240 работников торговли и услуг Подмосковья. Планируют прийти на процедуру вакцинации 6 230 человек», - сказал Воскресенский.

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области совместно с ОМСУ продолжают работу по информированию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Подмосковья о проводимой в регионе вакцинации от Covid-19, рассылаются информационные материалы, проводятся ВКС.

Жителей Московской области принимают в организованных пунктах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах.

Свыше 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса с помощью современного и безопасного препарата «Спутник V». Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

23 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.