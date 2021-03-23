РИАМО - 23 мар. Дизайн российских банкнот планируют обновить к 2025 году, на купюрах будут представлены достопримечательности всех федеральных округов, сообщает РИА Новости.

«В то же время поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», – сказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

Банкноты новых номиналов - 200 и 2000 рублей - были выпущены в оборот в 2017 году, а обновленные 100-рублевые купюры появятся уже в следующем году. Тысячные и пятитысячные купюры напечатают в 2023 году , 500-рублевые – в 2024 году, а десяти- и пятидесятирублевые в 2025 году.

Алексеев отметил, что города на банкнотах сохранятся. Они будут дополнены видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов по образцу купюры номиналом в 2 тысячи рублей.

На десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятидесятирублевой — Санкт-Петербург, на сторублевой – Москва, на купюре 500 рублей — Пятигорск, на 1000-рублевой — Нижний Новгород, на банкноте номиналом в пять тысяч рублей — Екатеринбург.

На оборотных сторонах банкнот изобразят достопримечательности Сибирского, Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов России.

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