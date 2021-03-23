РИАМО - 23 мар. Вышел пятый выпуск журнала «#конкуренTEAM Люди.Бизнес.Технологии», юбилейный весенний выпуск посвящен успешным практикам строительной, земельно-имущественной и закупочной сфер Подмосковья, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Пятый номер журнала доступен на сайте. Авторы проекта в честь выпуска юбилейного номера благодарят авторов, дизайнеров и читателей за совместную успешную деятельность. Одной из ведущих тем номера стала «оцифровка» всех процессов в бизнесе и управлении региона.

«На страницах нового выпуска вы узнаете о пяти сервисах Главстройнадзора, регламенте работы Электронного магазина, экосистеме КонкуренTEAM, цифровых сервисах БТИ. Вас ждут ответы на вопросы читателей и постоянная рубрика, в которой мы освещаем успешные практики муниципальных образований Московской области», — сказали в пресс-службе.

Важной темой выпуска является участие Подмосковья в XVI Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 24 по 26 марта 2021 года. На этом событии специалисты обмениваются опытом и лучшими практиками в сфере закупок и торгов.

Свежие материалы помогут понять, как применяются инновации в сфере закупок и не только. Именно их применение позволяет региону успешно реализовывать поставленные задачи.