РИАМО - 23 мар. 27-летний Эльмин Гулиев (рэпер Эллей) предстанет перед судом за то, что сбил двух пешеходов на улице Остоженке осенью прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Известно, что 21 сентября прошлого года рэпер на автомобили Infinity у дома 40/1 по улице Остоженка выехал на перекресток на красный свет светофора и врезался в Mercedes который двигался на разрешающий сигнал светофора.

«После столкновения транспортных средств автомобиль Infinity под управлением Гулиева выехал на тротуар, где наехал на двух пешеходов. В результате здоровью мужчины и женщины причинен тяжкий вред», - говорится в сообщении.

Гулиев находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.