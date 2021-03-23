РИАМО - 23 мар. Басманный суд столицы заочно арестовал фигуранта дела о хищении у Промсвязьбанка более 87,2 млрд рублей Батраза Плиева, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Батраза Плиева об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении.

В настоящий момент он находится в международном розыске.

Схемы многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка были вскрыты осенью 2019 года. СК возбудил уголовное дело в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и ряда его сообщников, в числе которых был Плиев.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что также суд заочно арестовал по данному делу гражданина Украины Ивана Пидлужного — он отвечал за вывод денежных средств на офшорные счета. Он разыскивается Интерполом.