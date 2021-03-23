РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Домашний песец Аксель сбежал из частного дома, животное видели на берегу реки Пахры около моста в Подольске, хозяйке нужны координаты его передвижения, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица зверька.

Хозяйка выкупила белоснежного песца Акселя со зверофермы, где его могли забить ради шкуры. Акселю около года. Он жил в вольере в деревне Косовка Вороновского поселения в Троицком административном округе Москвы. 5 марта зверек сбежал и с тех пор хозяйка пытается его найти. Этот песец не приспособлен к жизни в диких условиях.

«Утром 22 марта песца видели бегущим в сторону Дубровиц по берегу реки Пахры недалеко от моста за нижним «Макдоналдсом» на улице Карла Маркса. Мне прислали видео, на котором видно, что у него повреждена лапка. Поэтому, скорее всего, он не сможет убежать далеко. Прошу всех, кто его увидит, сообщать мне координаты, где Аксель находится. Желательно прикормить его недорогим сильно пахнущим кошачьим или собачим кормом, чтобы он перестал бегать в поисках пищи. Тогда мы с ловцом выедем и поймаем Акселя, а пока он бежит, это невозможно», - сказала хозяйка.

Она отметила, что животное пугливое и не пойдет к людям. Но запах корма на месте прикормки песец может чувствовать за километр, главное, еда должна там появляться регулярно и сильно пахнуть. Тех, кто увидит животное, просят сообщать в WhatsApp его координаты на номер 8 (977) 387-76-39.