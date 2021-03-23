РИАМО - 23 мар. Жители микрорайона Патриаршие пруды в центре Москвы обратились к ресторатору Александру Раппопорту с просьбой вступить в диалог по вопросу эксплуатации будущего ресторана «Павильон».

Москвичи опасаются, что ресторан будет работать круглосуточно и мешать ночному отдыху жителей близлежащих домов. Также у горожан возникли вопросы к реконструкции здания и эксплуатации строителями прилегающей к «Павильону» территории известного сквера. Авторы обращения рассчитывают на диалог с Раппопортом по этим вопросам и поиск решений, которые устроят обе стороны.

Ниже приводим текст открытого письма жителей, пришедшего в редакцию РИАМО.

«Открытое письмо А. Л. Раппопорту от жителей района Патриаршие пруды.

23 марта 2021

г. Москва

Александр Леонидович, здравствуйте!

Мы знаем Вас как успешного бизнесмена, чьи достижения общеизвестны и признаны коллегами. Желаем Вам множить и развивать их, наше открытое письмо обусловлено и этими мотивами.

Ваш новый ресторан «Павильон» расположен на территории сквера, охраняемого государством как памятник культурного наследия, любимого и знаменитого не только в России, но и за рубежом. Эта известность связана с гением М. А. Булгакова и его всемирно известным романом, действие которого, как всем известно, начинается в аллее сквера Патриаршие пруды. Этот сквер бережно охраняется как государством, так и жителями микрорайона, успешно отражающими неоднократные попытки исказить его исторически сложившийся облик. Любая хозяйственная деятельность на территории памятника строго регламентирована.

Нас всех, проживающих в микрорайоне, тревожит то, как реконструирован «Павильон» и эксплуатируется строителями прилегающая непосредственно к «Павильону» территория сквера.

Нашу тревогу вызывают и измененный исторический облик здания, и предполагаемый круглосуточный режим открываемого ресторана, который неизбежно приведет к нарушению закона о тишине в г. Москве, особенно беспокоит перспектива нарушения ночного покоя жителей, проживающих в близлежащих и окружающих сквер домах по каре сквера, непосредственно прилегающих к его территории.

Убеждены, Вы не заинтересованы в масштабном социальном конфликте вокруг принадлежащего Вам объекта, который неизбежно нанесет, да и наносит уже репутационные потери, непосредственно понижающие и коммерческий успех.

Мы предлагаем Вам принять участие в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, который поможет успокоить жителей, показать, что их гарантированные законодательно права уважаются и будут соблюдаться Вами. Мы рассчитываем, что результатом такого диалога станут решения, максимально приемлемые обеим сторонам.

Мы убеждены, что Вы рассмотрите наши предложения и контакт с населением микрорайона будет таким образом восстановлен или выстроен заново, что в конечном итоге станет залогом Вашего коммерческого успеха!»