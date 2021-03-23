РИАМО - 23 мар. Международный аэропорт Домодедово стал первым среди российских аэропортов выдавать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции международного образца, сообщает пресс-служба аэрогавани.

«Медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые поставили прививку и имеют сертификат на русском языке», – говорится в сообщении.

Документ, который теперь выдается в аэропорту, нужен для выезда за границу. Список документов, необходимых для посещения страны, нужно уточнять у авиаперевозчика.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 474 610 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 95 818 летальных исходов, выздоровели 4 088 045 человек.

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23 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.