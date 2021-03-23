РИАМО - 23 мар. Арбитражный суд Подмосковья признал законным постановление регионального УФАС о привлечении муниципального унитарного предприятия «Подольская теплосеть» к штрафу в размере свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Администрация городского округа Подольск, МУП «Подольская теплосеть», МУП «ПКБ» и ООО «Комтех» признаны нарушившими Закон о защите конкуренции путем заключения соглашения о передаче полномочий по вывозу твердых коммунальных отходов на территории микрорайона «Лаговский» между конкретными хозяйствующими субъектами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу», – говорится в сообщении.

Таким образом, специалисты антимонопольного ведомства приняли решение оштрафовать предприятие «Подольская теплосеть» на более чем 300 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, учреждение обратилось в суд, который подтвердил его законность и обоснованность.