РИАМО - 23 мар. В рамках московской региональной программы капитального ремонта планируется обновить крыши двух жилых домов в районе Беговой на севере столицы, которые признаны объектами культурного наследия, сообщается на сайте мэра Москвы.

Первое здание находится по адресу: Ленинградский проспект, д. 1. Этот жилой дом в стиле сталинского ампира построили в 1930-х годах для работников управления пароходства канала Москва — Волга, а в 1953 году перестроили для сотрудников министерства путей сообщения.

«Обилие декора было связано с желанием визуально разгрузить крупное здание с плотной сеткой окон. На центральном фасаде архитекторы разместили крупные эркеры, которых изначально не было в проекте. В высотной части появились квартиры с более высокими потолками и антресолями под самым карнизом», - сообщается на сайте.

Второе здание находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 27. Шестиэтажный жилой дом построили в 1940 году из вертикальных блоков двух типов, которые производили на заводе, а на стройплощадке только собирали. Часть из них сделана под серый мрамор с круглыми медальонами сверху.

Внешне они похожи на цветущие деревья и отгораживают лоджии на кухне. Из-за них здание называют ажурным домом, который стал похож на постройку в стиле ар-деко.

Рабочие полностью заменят покрытие скатной кровли, починят водостоки, а в некоторых местах утеплят чердачные перекрытия. Последнее должно улучшить энергоэффективность не только чердака, но и всего здания в целом. Для теплоизоляции используются современные минераловатные плиты.

При необходимости на крышах меняют обрешетки, стропила и мауэрлат, люки и выходы на чердак и кровлю, а также обрабатывают все деревянные элементы защитой от огня и коррозии.

Плата за капремонт в городе единая даже для жителей исторических домов, а затраты на их ремонт выше, поэтому для реставрации объектов культурного наследия в жилом фонде выделяют дополнительные деньги.

К работам допускаются только реставраторы с лицензией министерства культуры РФ. Ход работ на таких объектах регулярно проверяют сотрудники культурного наследия и строительного надзора. Рядом с каждым объектом размещается информационный стенд с контактными данными подрядчика.