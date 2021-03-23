РИАМО - 23 мар. Специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что за прошедший год в столице число заболевших туберкулезом снизилось на 21,4%, сообщает ТАСС.

«Заболеваемость туберкулезом за год снизилась на 21,4%, распространенность - на 23,4%, а смертность - на 22,5%», - отметила врач.

По данным специалиста, в настоящий момент показатель заболеваемости постоянных жителей города находится на уровне, сравнимом с орфанными заболеваниями, и составляет 7,5 человека на 100 тыс населения. По ее словам, этот показатель за девять лет снизился в 3 раза.

Кроме того, сократилось и число летальных исходов от этой болезни. С 2012 года этот показатель упал в 2,2 раза — до 1,4 на 100 тыс.

Туберкулез – хроническая инфекция, вызываемая бактериями Mycobacterium tuberculosis complex. При поражении туберкулезными микобактериями чаще всего страдают органы дыхания. Кроме того, встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. Наиболее часто инфицирование происходит воздушно-капельным путем, реже — контактным или алиментарным.