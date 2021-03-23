РИАМО - 23 мар. Состав локомотивных бригад Центральной пригородной пассажирской компании пополнился еще двумя женщинами-помощницами машиниста, теперь в компании работает девушка-машинист пригородного электропоезда и три девушки помощницы-машиниста, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

«В марте на должность помощника машиниста пригородного электропоезда были приняты Екатерина Леонтович и Кристина Клочкова. Обе девушки ранее работали в ЦППК: Кристина была кассиром по обслуживанию билетопечатающих автоматов, а Екатерина работала кассиром-контролером», – говорится в сообщении.

Клочкова – юрист по первому образованию. Проработав в ЦППК два года, она решила кардинально сменить профессию и стать помощником машиниста. В январе девушка окончила специализированные курсы в колледже железнодорожного и городского транспорта и подала резюме в компанию.

Помощник машиниста АО «Центральная ППК» отметила, что на нее возлагается большая ответственность. В связи с этим она внимательно относится к словам машиниста.

Леонтович, которая училась на экономиста и юриста, проработала в ЦППК 10 лет. Она была инструктором, а после кассиром-контролером. После известия о допуске женщин к новым профессиям она отправилась учиться и окончила курсы помощника машиниста в КЖГТ. Сейчас она помощник машиниста АО «Центральная ППК» и, по ее словам, занимается любимым делом.

Начальник управления эксплуатации подвижного состава АО «Центральная ППК» Денис Шленов сказал, что опыт показывает – девушки хорошо справляются с работой машиниста и помощника.

Он добавил, что выполнение задач требует профессионализма, желания развиваться, а также быть специалистом своего дела вне зависимости от пола.

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