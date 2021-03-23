РИАМО - 23 мар. Меценат Алишер Усманов удостоен знака «За заслуги перед Московской областью» I степени, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Данную награду вручают за заслуги в культурной и общественной деятельности, направленной на улучшение условий жизни в Московской области, за исключительные спортивные достижения, укрепление законности в регионе. Также знаком отмечается вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья.

Знак «За заслуги перед Московской областью» имеет три степени. Высшей степенью знака является первая. Награжденному знаком I степени вручается знак на ленте, звезда знака, миниатюрная копия знака и удостоверение.

Российский предприниматель Алишер Усманов родился в 1953 году в Узбекской ССР. Окончил МГИМО и Финансовую академию при правительстве РФ. В настоящее время Усманов является основным акционером USM.​