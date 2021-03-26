В 2021 году выходными будут дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. После прошлогодних ограничений многим хочется провести майские праздники с особым размахом, тем более, погода обещает наконец-то порадовать теплом. Если вам надоели посиделки с шашлыками у ближайшего водоема, можно отправиться в велопоход, заночевать с палатками на берегу озера или расслабиться в спа-отеле. Обозреватель РИАМО выбрала восемь интересных способов и мест на майские праздники в Подмосковье.

Снять дачу посуточно

Даже если у вас собственного загородного домика, провести время на природе можно, сняв дачу посуточно. Частные дома стоит искать самостоятельно через сайты-агрегаторы: Airbnb, «Авито» или «ЦИАН». Также можно забронировать коттедж на территории базы отдыха или загородного отеля, на майские праздники обычно организуют интересные программы. Чтобы сэкономить, выгоднее ехать большой компанией. Подобные услуги предлагают, например, «Усадьба Гребнево» (трехместный домик на три ночи – 22 000 рублей), шале-отель «Таежные дачи» (двухместный коттедж на три ночи – 17 800 рублей), парк-отель «Орловский» (четырехместный коттедж на три ночи – 78 000 рублей) и другие.

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Отдохнуть в спа-отеле

Тем, кто хочет расслабиться, привести в порядок тело и ум, стоит отправиться на майские праздники в один из спа-отелей Подмосковья. На территории обычно есть бани, сауны, хаммамы, бассейны. Гости могут выбрать понравившуюся спа-программу на любой вкус. Так, в «Империал Парк Отель & SPA» предлагают более 60 процедур на выбор (от 7 250 рублей в сутки). Здесь также есть медицинский центр, где можно пройти лечебные и физиопроцедуры, например, курс галотерапии. Современные спа-комплексы есть также в загородном спа-отеле «Величъ Кантри Клаб» (от 8 5000 рублей в сутки), в Palmira Garten Hotel & SPA (от 5 000 рублей в сутки) и «Фореста Фестиваль Парк» (от 5 400 рублей в сутки). Справок об отсутствии ковида в гостиницах уже не требуют, но будьте готовы соблюдать меры профилактики – термометрию, дезинфекцию рук и др.

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Переночевать с палатками

Майские праздники – отличный повод сменить обстановку и встретить утро не в надоевшей квартире, а в каком-нибудь живописном месте, не уезжая при этом далеко от дома. Для этого в Подмосковье есть оборудованные кемпинги, где можно с комфортом провести несколько дней в палатке. Обычно в стоимость входит аренда места под палатку или автодом, а также пользование душем и туалетом.

Остановиться вблизи настоящего средневекового замка можно в коломенском кемпинге «У кремля» (300 рублей в сутки за двухместную палатку). Любителям рыбалки понравится база отдыха «Литвиново» (1 000 рублей в сутки за трехместную палатку) . Здесь же можно попробовать модный вид отдыха – глэмпинг: организаторы предлагают проживание в комфортабельных сафари-тентах прямо у воды (5 000 рублей в выходные дни) .

Тем, кто хочет максимального уединения, стоит попробовать подмосковный отдых «дикарем». За живописными видами стоит отправиться в «Близкие Дали» – здесь обещают каждой компании отдельное тихое место (500 рублей с человека в сутки).

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Отправиться в тур на теплоходе

Навигация в Московском регионе обычно открывается в конце апреля – в начале мая, а значит, провести праздники можно в увлекательном путешествии на теплоходе. Судоходные компании и туроператоры предлагают разнообразные маршруты речных круизов. Можно отправиться на короткую прогулку в Николо-Угрешский монастырь (от 2 500 рублей), на экскурсию в центры знаменитых народных промыслов Жостово (1 990 рублей) или Федоскино (от 2 400 рублей).

Если хочется уехать из города на несколько дней, то можно обратить внимание на речные круизы по есенинским местам через Коломну, Рязань и Константиново (от 21 600 рублей) или по городам «Золотого кольца», например, по маршруту Углич – Мышкин – Ярославль (от 20 690 рублей).

Посетить музейную столицу Подмосковья

За богатой культурной программой на майские стоит отправиться в Коломну. Здесь множество интересных музеев на любой вкус – чтобы посетить все, понадобится не один день. Начать можно с комплекса «Коломенский кремль», где предлагают не только стандартные краеведческие экскурсии, но и шоу ратоборцев, аренду велосипеда для прогулки по территории и участие в мастер-классах.

Перенестись в атмосферу XIX века и попробовать традиционные русские сладости на костюмированном чаепитии можно в музее «Коломенская пастила». А если хочется вернуться в советскую эпоху или, наоборот, прикоснуться к современному искусству, то стоит посетить музей «Арткоммуналка». Также в Коломне есть «Музей любимой игрушки» , «Музей трамваев», «Дом самовара», «Душистые радости», «Коломенский патефон», «Тайны коломенской медовуши» и другие.

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Подоить коз на ферме

Погрузиться в атмосферу простой сельской жизни и научиться чему-то новому можно на одной из экоферм региона. Гостей ждут интересные мастер-классы от фермеров, общение животными, ночевка в уютных домиках и вкусные обеды из натуральных домашних продуктов. Такой вариант на майские праздники отлично подойдет семьям с детьми – можно будет погулять по окрестностям, попариться в бане или порыбачить.

Так, на экоферме «Кузнецово» предлагают посетить пивоварню, научиться доить коз и покататься на лошадях (от 5 400 рублей за ночь), в «Ванькове» – косить сено и готовить домашний творог и сыр (от 4 500 рублей в сутки), а на экоферме «Коновалово» можно сесть за руль трактора, покормить кроликов и научиться лепить идеальные пельмени (от 2 000 рублей в сутки).

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Сплавиться на байдарках

Тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой весенней природы, стоит попробовать один из вариантов водного туризма – сплав на байдарках в Подмосковье и соседних областях. Например, трехдневный маршрут по реке Клязьма подойдет даже для начинающих, так как на воде туристы находятся не более пяти часов в день, остальное время можно посвятить обучению и отдыху на берегу. В стоимость (10 900 рублей) входят доставка до места сплава, трехразовое питание, прокат снаряжения в том числе палаток, сопровождение инструктора.

Аналогичные маршруты проходят по рекам Осетр, Угра, Киржач, Сестра, Тьма, Волга и многим другим, а также по подмосковным водохранилищам. Водные походы в Московской области организуют турклуб «Кулик», «Клуб путешествий», туристический клуб «Лови волну!», «Клуб приключений» и другие.

Отправиться в велопоход

Отличный вариант активного отдыха на майские праздники – отправиться в велопоход. Можно на денек выбраться в ближайшее Подмосковье, составив маршрут самостоятельно, или присоединиться к организованной группе. Короткие прогулки предлагает, например, туристический клуб «Пик». Новичкам подойдет однодневная поездка по маршруту «Усадьбы и озера Подмосковья» (от 500 рублей). На выходные можно отправиться в велопоход по долине реки Протва через Боровск, Вышегород и Верею (от 3 700 рублей с питанием на маршруте).

А если вы готовы к большому путешествию, то можно поехать в тематический поход по памятным местам сражений во времена ВОВ. Трехдневный тур на майские праздники для начинающих обойдется в 14 900 рублей. В стоимость входят прокат велосипедов и шлемов, питание, проживание в гостевом доме, сопровождение инструктора и экскурсионная программа.