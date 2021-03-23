РИАМО - 23 мар. Страховой Дом ВСК и автолизинговая компания «Европлан» запустили новый комплексный продукт «Защита водителя». Страховка позволяет клиентам «Европлана» обеспечить защитой жизнь водителя и пассажиров, оплатить медицинскую помощь и защитить личное имущество водителя и/или пассажиров, сообщает пресс-служба ВСК.

«Защиту водителя» можно включить в договор лизинга или оплатить одним счетом вместе с полисом каско. Программа доступна в сегменте легкового и грузового транспорта, за исключением автобусов и рисковой цели использования транспорта (такси, каршеринг, пассажироперевозки и др.).

Программой предусмотрено возмещение медпомощи при ДТП для водителя и пассажиров на сумму 1,5 млн руб. При этом неважно по чьей вине произошла авария. Возмещение медпомощи распространяется на неограниченное количество страховых случаев в период действия полиса. Также в течение всего срока лизинга страхуется от несчастно случая на сумму до 3 млн руб. жизнь лиц, находящихся в машине в момент ДТП.

Кроме того, в полис входит страхование личного имущества в салоне авто на сумму до 500 тыс. руб. Застраховать можно мобильный телефон, паспорт, ключи от дома, чемодан и его содержимое, сумки, кошельки, электронику и т.д.​