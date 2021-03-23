РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. Ввладельцам незаконно установленных гаражей в микрорайоне Соболевка Щелкова необходимо произвести их демонтаж, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Владельцам самовольно установленных некапитальных сооружений, предназначенных для хранения и стоянки автотранспорта, расположенных на улице Новая Фабрика в районе домов №№6, 370, 373, необходимо снести их в течение семи дней», - говорится в сообщении.

В случае неисполнения данного требования в указанный срок администрацией городского округа будут приняты установленные законом меры по принудительному сносу незаконных сооружений.

Справочную информацию можно получить в управлении по благоустройству администрации Щелкова по адресу: площадь Ленина, дом 2, кабинет 208 или по телефону: 8(496)561-11-53.