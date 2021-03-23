РИАМО - 23 мар. Лед на Москве-реке начнет таять в первую неделю апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По прогнозам в центре — на Оке, Москва-реке — ожидается, что вскрытие (рек ото льда - ред.) начнется в начале первой декады апреля», — сказал Вильфанд журналистам.

Он добавил, что в настоящее время вскрытие рек в Центральном федеральном округе еще не наступило.

Ранее синоптики предупредили о том, что в Московский регион в середине текущей недели придет мощное потепление, воздух прогреется до плюс 8 градусов.