РИАМО - 23 мар. Торги по аренде нежилого помещения в Дубне объявлены, площадь помещения составляет 35 кв м, стартовая цена договора аренды – 197,5 тысячи рублей в год без учета НДС, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Лот – собственность городского округа Дубна. Он предназначается под свободный вид деятельности.

«Помещение расположено по адресу: проспект Боголюбова, дом 15, секция 11, помещение 1», – говорится в сообщении.

Нежилое помещение находится в одной из секций жилого дома и подходит под административное назначение либо офис.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 апреля, торги пройдут 8 апреля. Заявку можно подать на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке. Номер процедуры – 50872.