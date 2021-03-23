РИАМО - 23 мар. В Московском зоопарке готовятся к гидроизоляции бассейнов павильона «Ластоногие», который имеет культурно-зрелищное и научно-просветительское назначение, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Завершено устройство перекрытия технического этажа павильона «Ластоногие» Московского зоопарка», – сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на текущий момент ведется сооружение бассейнов, все пять находятся в высокой степени готовности, начинаются подготовительные работы для гидроизоляции чаш.

Павильон представит собой комплекс бассейнов с помещениями для морских животных, в числе которых белуги, сивучи, тюлени, северные морские котики, моржи.

С учетом международных правил и норм содержания животных в Московском зоопарке создают современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих. Среду их обитания в зоопарке максимально приблизят к природной.

Вместе с реконструкцией упомянутого павильона на территории зоопарка возводится дополнительный вход, реконструируется пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, который соединяет «старую» и «новую» территории.