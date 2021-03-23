РИАМО - 23 мар. Прививку от коронавируса с 24 марта можно будет сделать еще в двух торговых центрах Москвы — «Ереван-Плаза» и «Щука», сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.
«Еще две выездные бригады вакцинации от Covid-19 начнут работу в Москве с 24 марта. Сделать прививку можно будет в торговых центрах «Ереван-Плаза» и «Щука». В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы сразу нескольких бригад», — сообщили в пресс-службе.
Со среды возобновят свою работу выездные бригады в «Европейском» и «Гагаринском». В ТЦ «Рио» Ленинский вакцинация первым компонентом продлена до 27 марта.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Гражданам нужен только паспорт и полис ОМС, если он есть. Вакцинация препаратом «Спутник V» занимает порядка 40 минут.
Также пройти вакцинацию можно в одном из 100 пунктов на базе поликлиник столицы ежедневно с 8:00 до 20:00. Привиться можно и в частных клиниках.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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23 МАРТА
- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.
- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».
- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.
- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.
- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.
- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.
- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.
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