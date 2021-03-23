РИАМО - 23 мар. Прививаться вакциной от Covid-19 «Спутник V» повторно, вероятно, будет нельзя, передает Газета.ru.

Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что векторная вакцина очень сильно поднимает количество антител, предполагается, что она будет долго действовать.

«Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела», — сказала Пшеничная в эфире «Соловьев LIVE».

По ее мнению, если снова сделать прививку «Спутником V», например, через два года, то компоненты препарата могут разрушаться антителами, которые сохранятся в нашем организме.

В то же время другими российскими вакцинами от коронавируса — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» — можно будет прививаться повторно.

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23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.