РИАМО - 23 мар. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 513 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зафиксировали 227 696 случаев, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За весь период в регионе скончались 5296 человек. За последние сутки умерли 16 пациентов.

В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 и в МФЦ.

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23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.