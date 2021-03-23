РИАМО - 23 мар. За минувшие сутки в столице после коронавируса выздоровели 1379 человек, с начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807, сообщает московский оперштаб.
Также за сутки в Москве выявлено 1042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 793 человека.
В столице за сутки умер 51 пациент с пандемией и подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии умерло 16 235 человек. За все время пандемии в мегаполисе зарегистрирован 1 014 091 случай инфицирования.
В городе продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Также проводится кампания по вакцинации населения от коронавируса.
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23 МАРТА
- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.
- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».
- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.
- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.
- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.
- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.
- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.
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