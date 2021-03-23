РИАМО - 23 мар. Свыше 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса с помощью современного и безопасного препарата «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

«Прививку от Covid-19 сделали уже более 420 тыс. человек в Подмосковье. И с каждым днем эта цифра увеличивается. Это важно, поскольку на данный момент вакцинация — единственный надежный способ защитить себя от новой коронавирусной инфекции и ее осложнений», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что особое внимание на прививку необходимо обратить гражданам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.

Чтобы пройти вакцинацию, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. У них не должно быть противопоказаний.

На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

Вакцинация в мобильных комплексах и ТЦ проводится без предварительной записи.

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23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.