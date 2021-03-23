РИАМО - 23 мар. В прошлом году Федеральная налоговая служба России принудительно взыскала с неплательщиков 930 млрд рублей, пишет во вторник газета «Известия».

«Взыскать большие суммы налоговой помешали пандемия и мораторий на принудительное изъятие средств в бюджет», - отмечается в публикации.

При этом сумма задолженности по налогам и сборам в России выросла на 1,5% — до 1,8 трлн рублей. Около трети от суммы недополученных бюджетом средств не поступили из-за потери налогоплательщиками финансовой устойчивости.

Согласно данным министерства финансов РФ, задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физических лиц, которые находятся на стадии банкротства, по итогам прошлого года составила 552 млрд рублей.

Коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам по итогам года составил 6,5%.