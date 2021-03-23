РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. По 28 марта сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» будут проверять пассажирский автотранспорт на территории Балашихи и Реутова, сообщает отдел пропаганды БДД ведомства.

Проверки в ходе оперативно-профилактической операции «Автобус» проводятся на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Они направлены на снижение аварийности на пассажирском транспорте, обеспечение контроля за соблюдением ПДД и пресечение административных правонарушений водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.