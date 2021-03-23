РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются 27 марта в микрорайоне Богородский и деревне Огуднево Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мобильные пункты вакцинации будут открыты с 10:00 до 15:00. Чтобы пройти вакцинацию против Covid-19 в мобильных пунктах, не нужна предварительная запись, только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Тех, кто делает первую прививку, врачи сразу запишут на 2 этап - повторно укол необходимо сделать через 21 день», - говорится в сообщении.

Пункты вакцинации будут работать по адресам: микрорайон Богородский, дом 10 корпус 2 (офис врача общей практики), деревня Огуднево, улица Школьная, дом 2 (Огудневская амбулатория).

Также все желающие смогут пройти вакцинацию с 9:00 до 14:00 в мобильном пункте, расположенном в ТЦ «Глобус».

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23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.