РИАМО - 23 мар. В Зарайске объявили аукцион по аренде нежилого помещения площадью 22,3 кв м, оно сдается на 5 лет, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Минимальная годовая стоимость аренды составит 80,4 тысячи рублей без учета НДС», – говорится в сообщении.

Юридически и фактически свободное помещение находится по адресу: 1-й микрорайон, дом 14. Нежилое помещение имеет удобное расположение, обладает высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков, что делает его привлекательным для осуществления коммерческой деятельности.

Для того, чтобы стать участником торгов, необходимо подать заявку. Сделать это можно до 9 апреля, сам аукцион пройдет 13 апреля.

Заявка подается на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке. Номер процедуры – 50967.