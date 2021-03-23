РИАМО - 23 мар. В городе Зарайск Московской области после ремонта открылся банкетный зал на 45 посадочных мест, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Общая площадь отремонтированного ресторана составляет 164,5 кв. м. Сумма вложенных в ремонт инвестиций составила 4,7 млн рублей. Напомню, что в Московской области на сегодняшний день действует более 6,2 тыс. предприятий общественного питания», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В отремонтированном банкетном зале есть все необходимое для проведения как семейных мероприятий, так и для корпоративных пышных банкетов, юбилеев, дней рождений, чаепитий. Количество рабочих мест в ресторане увеличилось на 10 человек.