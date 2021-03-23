РИАМО - 23 мар. В Подмосковье объявили аукцион на благоустройство зоны отдыха в Коломне, работы пройдут в селе Старое Бобренево, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство зоны отдыха близ Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря в городском округе Коломна», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона в селе Старое Бобренево опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы по благоустройству, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», могут завершиться уже в следующем году.

Объект включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.