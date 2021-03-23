РИАМО - 23 мар. На территории Подмосковья началась акция «Антимусорный рейд», цель которой — предотвратить несанкционированные сбросы мусора в лесах, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«В лесах Подмосковья стартует мероприятие «Антимусорный рейд», призванное предотвратить несанкционированный сбросы мусора на земли лесного фонда. В предыдущие годы его проводили всего два раза в год по месяцу. Но новые вызовы ставят перед нами новые задачи. Мы меняем подход — теперь это единое годовое контрольное мероприятие: стартуя сегодня, оно продлится до конца ноября», — сказала Казимир.

Она добавила, что нарушителями часто становятся обычные граждане, которые не удосуживаются довезти мусор до контейнеров или правильно утилизировать крупногабаритный мусор.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что в рейдах также будут принимать участие полицейские, лесные инспекторы и представители СМИ.

«В ходе рейдов государственные лесные инспекторы вместе с сотрудниками правоохранительных органов, представителями местных администраций, СМИ и общественными лесными инспекторами патрулируют лесной фонд Подмосковья, выявляя нарушителей», — сказал Разин.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>