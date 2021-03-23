РИАМО - 23 мар. На территории Подмосковья началась акция «Антимусорный рейд», цель которой — предотвратить несанкционированные сбросы мусора в лесах, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
Она добавила, что нарушителями часто становятся обычные граждане, которые не удосуживаются довезти мусор до контейнеров или правильно утилизировать крупногабаритный мусор.
Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что в рейдах также будут принимать участие полицейские, лесные инспекторы и представители СМИ.
«В ходе рейдов государственные лесные инспекторы вместе с сотрудниками правоохранительных органов, представителями местных администраций, СМИ и общественными лесными инспекторами патрулируют лесной фонд Подмосковья, выявляя нарушителей», — сказал Разин.
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