РИАМО - 23 мар. В полицию 22 марта поступила информация о конфликте на юго-западе столицы, по прибытию правоохранители обнаружили избитого мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу: Профсоюзная улица, дом 43, корпус 1. Сообщение в службу 02 поступило в 15:18.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неработающий мужчина 1990 года рождения, который госпитализирован нарядом скорой помощи с диагнозом линейный перелом правой височной кости, УГМ, острая эпидуральная гематома справа», - сказали в пресс-службе.

Установлено, что неизвестный в ходе конфликта причинил мужчине указанные телесные повреждения. Полицией проводится проверка по факту инцидента.