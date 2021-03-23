РИАМО - 23 мар. На единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за прошедшую неделю поступило более 220 тысяч вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Из них более 98 тысяч - это вызовы экстренного реагирования.

«Более 74% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Обратиться за помощью можно, позвонив на единый номер «112» со стационарных и мобильных телефонов, посредством мобильного приложения «112 МО», СМС-сообщения, видеопрограммы Skype, системы «ЭРА-ГЛОНАСС».