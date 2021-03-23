РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В Королеве начнут курсировать новые автобусы по маршруту №392, сообщается на странице компании «Домтрансавто» в соцсети «ВКонтакте».

Компания закупила 28 новых автобусов большего класса марки МАЗ-203016 для маршрутов в Мытищах и Королеве. В наукограде новые автобусы будут работать на маршруте №392 «Королев – ВДНХ».

Новые автобусы имеют хорошую вместимость до 105 человек, оснащены информационными табло и жидкокристаллическими мониторами, системой аудиоинформирования, валидаторами, системой кондиционирования салона.

Пассажирам станет удобнее благодаря широким автоматическим дверям с электроприводом и просторному салону. Низкий пол (340 мм от дорожного полотна) обеспечит удобную посадку и высадку пассажиров с детскими колясками и маломобильных групп граждан.