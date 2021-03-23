9 главных советов дачникам весной: с чего начать сезон

Одна из наиболее распространенных проблем в преддверии дачного сезона – подтопление участков. Это будет очень актуально в 2021 году, после обильных снегопадов, особенно на землях, расположенных в низине и на глинистых грунтах, говорит руководитель отдела маркетинга по направлению бытового оборудования «Грундфос» Михаил Терентьев.

Первое, что нужно сделать – проверить состояние водоотводных канав, которые обычно проходят по границам участков, вдоль дорог. Канава может быть забита прошлогодней травой, слежавшимся снегом или комьями грунта. Ее необходимо очистить, чтобы восстановить водоотвод.

Если рельеф участка не позволяет талой воде стечь в канаву или ее пропускная способность недостаточна, воду нужно откачивать с помощью дренажного насоса. Понадобится насос, предназначенный для стоков, содержащих большое количество включений (песка, комьев земли, листвы и пр.). Для осушения участка будет вполне достаточно уровня откачки 100 – 150 мм, говорит эксперт.

Что делать, если подтопило дачный участок >>