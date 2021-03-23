9 главных советов дачникам весной: с чего начать сезон

Ликвидировать подтопления
Одна из наиболее распространенных проблем в преддверии дачного сезона – подтопление участков. Это будет очень актуально в 2021 году, после обильных снегопадов, особенно на землях, расположенных в низине и на глинистых грунтах, говорит руководитель отдела маркетинга по направлению бытового оборудования «Грундфос» Михаил Терентьев.
Первое, что нужно сделать – проверить состояние водоотводных канав, которые обычно проходят по границам участков, вдоль дорог. Канава может быть забита прошлогодней травой, слежавшимся снегом или комьями грунта. Ее необходимо очистить, чтобы восстановить водоотвод.
Если рельеф участка не позволяет талой воде стечь в канаву или ее пропускная способность недостаточна, воду нужно откачивать с помощью дренажного насоса. Понадобится насос, предназначенный для стоков, содержащих большое количество включений (песка, комьев земли, листвы и пр.). Для осушения участка будет вполне достаточно уровня откачки 100 – 150 мм, говорит эксперт.
Проверить систему водоснабжения
Система водоснабжения перед запуском требует проверки, если зимой она не использовалась и дом не отапливался. Убедитесь в целостности труб и отсутствии в них льда.
Сначала проверяют все краны, как смесители, так и шаровые: они должны свободно открываться и закрываться. Также стоит проверить фильтры и при необходимости заменить в них картриджи. Затем нужно снова закрыть краны, установить на место насос (если он есть) и поэтапно запускать систему, открывая краны по одному и выпуская из труб воздух и накопившиеся осадки.
Первым делом следует проделать эту операцию с поливочным краном, который не имеет сетчатого фильтра. Затем – все остальные, по очереди. Если открыть все краны разом, то сетчатые фильтры (аэраторы) забьются отложениями из труб. После запуска нужно осмотреть все элементы и трубы на предмет возможных протечек. Стандартное время опрессовки (испытания системы под давлением) - два дня, уточнил Михаил Терентьев.
Проверить газопровод и отопление
По словам представителя компании-производителя отопительного оборудования Frisquet Романа Гладких, самостоятельно проверить газопровод не получится. Проверку герметичности и другие работы должна выполнять только уполномоченная организация. Он не рекомендует проверять ни газопровод, ни газовый котел самостоятельно. Достаточно будет включить их и проверить, нет ли запаха газа. Если вы его почувствовали, сразу же вызывайте газовщиков.
В связи с продолжением пандемии многие решат снова переехать на дачу на все лето. Если в доме есть отопительный котел, можно установить систему удаленного доступа к оборудованию, с помощью которой часть работ сервисная служба сможет проводить на расстоянии. Например, устранить ошибку, изменив настройки котла, или предупредить хозяев о возможных проблемах.
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Осмотреть крышу и просушить дом
Чтобы в доме было тепло и сухо, необходимо проверить крышу, советует специалист технической службы поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев. Даже если крушу перекрывали недавно, нужно проверить все узлы сопряжений и проходные элементы, в том числе места примыкания к трубам и антеннам. Осмотрите ребра и коньковые элементы, карнизные и фронтонные свесы. Осматривать их нужно дважды в год – весной и осенью.
Если в доме не жили зимой, эксперт советует открыть окна и проветрить помещения. Затем — запустить газовый котел или включить конвекторы, разжечь камин или печь и протопить дом 15-20 минут, а затем снова проветрить, повторив процедуру несколько раз.
Совет: если вы начали отапливать дом, то нужно поддерживать в нем температуру, пока на улице не потеплеет. Иначе это негативно влияет на состояние материалов.
Если же вы решили провести весь сезон на даче, с вены до осени, то стоит озаботиться утеплением дома. Чтобы понять уязвимые места, Гапеев советует вооружиться тепловизором (сейчас есть модели с подключением к смартфону). Проверяются в первую очередь углы стен, пересечения их с полом и кровлей, стыки стен и оконных и дверных проемов. В случае обнаружения свищей необходимо теплоизолировать эти места.
Избавиться от грызунов
Уже ранней весной стоит задуматься о вредителях, ведь грызуны могли проникнуть в дом с осени и обитать там всю зиму, говорит санитарный врач, директор по качеству компании dobrolov.com Николай Дубинин.
При расконсервации дома весной, если вы увидели следы жизнедеятельности грызунов, нужно в первую очередь провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, так как эти животные могут переносить лептоспироз и другие опасные заболевания.
Внутри дома рекомендуется установить ловушки против мышей со специальным клеем, который намазывается на картонные подложки, в центр нужно положить приманку, а через месяц проверить ловушки. Против крыс в начале сезона стоит разместить в укромных местах пакетики с ядовитой приманкой.
Убрать лишний снег
Снег для грунта и садовых растений — естественная защита и источник необходимой влаги. Поэтому многие дачники считают, что убирать его с участка не нужно. Однако это не совсем так, особенно после обильных снегопадов. Первые поездки на дачу с этой целью можно совершать уже в середине февраля.
Снег растает быстрее, если посыпать его древесной золой или торфом. А вот солома, опилки или лапник могут задержать таяние. Это полезно для плодовых деревьев, чтобы они не проснулись раньше, чем закончатся весенние заморозки. Сугробы также уберегут деревья от весенних солнечных ожогов, поэтому лишний снег с низинных мест можно уложить вокруг деревьев и кустарников, рекомендуют в «Школе ремонта «Леруа Мерлен».
Агроном садового центра «Ромашкино Парк» Татьяна Корсун советует заранее освободить от снега ветви плодовых деревьев, но лишь в том случае, если на них не образовалась ледяная корка.
«Очистив, осмотрите растения со всех сторон и удалите поврежденные и подсохшие побеги. Освободив крону от снега, вы поспособствуете лучшему проветриванию: это снизит риск появления грибковых заболеваний и выпревания», - поясняет эксперт.
Если на участке все еще лежит снег, надо утоптать его в приствольных кругах деревьев.
Обработать растения от вредителей
В Московском регионе уже началось таяние снега и заболачивание почвы, а из-за избыточного переувлажнения многие деревья и кустарники могут заболеть или даже погибнуть из-за гниения корневой системы, предупреждает Татьяна Корсун.
К тому же, повышенная влажность почвы и потепление – идеальная среда для размножения грибов. Например, косточковые деревья могут заболеть монилиозом. И декоративные, и плодовые растения может поразить фитофтора, мучнистая роса, парша, ржавчина или различные виды пятнистостей.
Поэтому весной обязательно проведите профилактическую обработку всего сада и не забывайте о систематических подкормках, рекомендует агроном. Когда у растения нет недостатка в питательных веществах, иммунитет повышается, а значит, снижается риск заболеваний.
Первую обработку можно проводить при температуре от плюс 8 до 10 градусов, советует Корсун. Используйте серо-, железо- и медьсодержащие препараты поверхностного действия (бордосская жидкость, железный купорос, медный купорос, «Тиовит Джет»). При температурах выше 12 градусов уже можно работать сложными химическими препаратами («Абига пик», «Оксихом», «Хом», «Хорус»), которые проникают внутрь растения и в течение определенного времени борются с болезнями.
Два этапа обработки нужны потому, что разные грибы выходят из зимовки в разное время и угадать, когда же начнут разлетаться споры, невозможно, поясняет эксперт.
Обрезать деревья и кусты
Прошлая осень была аномально теплой, поэтому многие растения дали молодые побеги. У хвойных появились вторые за сезон приросты, а у сирени, чубушника и некоторых плодовых кустарников начали просыпаться почки, заготовленные на весну. Хороший снежный покров помог в сохранении корневой системы, ствола и нижних ветвей, но все то, что успело тронуться в рост осенью, скорее всего, не успело одревеснеть и погибло.
Для здорового растения это не критично, но весной ему понадобится помощь. Проведите санитарную обрезку: удалите или укоротите подмерзшие и поврежденные веточки, даже если осенью вы уже производили обрезку сада, советует Татьяна Корсун.
Закупить удобрения и обновить инвентарь
Агроном рекомендует приобрести препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Проще всего закупаться дважды в сезон (весной и осенью), чтобы проводить профилактические обработки своего сада.
Пригодятся и удобрения. Это могут быть специализированные составы для гортензий, хвойных, плодовых или целый набор удобрений с макро- и микроэлементами, стимуляторы роста или комплексные удобрения: весеннее, летнее и осеннее – такие варианты предлагают многие производители в разных ценовых категориях.
Нелишним будет проверить все инструменты и заменить пришедший в негодность инвентарь – треснувшие черенки или затупившиеся металлические части лопат, тяпок, секаторов.
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