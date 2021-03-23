РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Команда «Винторез» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию Ростех) вошла в восьмерку лучших команд на турнире по мини-футболу в рамках проекта компании Pinkov «Кубок Наука –2021», сообщает пресс-служба предприятия.

Соревнования прошли 20 марта в Москве в манеже «Олимп».

Как сообщил капитан «Винтореза» Павел Поздняков, оружейники достойно открыли корпоративный футбольный сезон и в очередной раз продемонстрировали сплоченность трудового коллектива АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Играли 20 команд – по пять команд в группе. Футболисты института вышли из группы в золотой плей-офф со второго места. Но в четвертьфинале проиграли по пенальти. Тем не менее, кубок «Команда Открытие» пополнил копилку корпоративных наград.

Спортивный праздник посетил чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев. Из Подольска в «Кубке Наука – 2021» также приняли участие футболисты предприятия НИИ НПО «Луч».